வயசு 66.. மொத்தம் 16 மனைவி.. டெய்லி 4 பேருடன்..17 ஆவதாக ஒரு தேடல்.. ஜிம்பாப்வேயின் ஜிலீர் தாத்தா!

Vishnupriya R

ஹராரே: ஜிம்பாப்வேயில் 66 வயது முதியவருக்கு 16 மனைவிகள், 151 பிள்ளைகள் உள்ள நிலையில் 17 ஆவதாக ஒரு இளமையான மனைவியை தேடி வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜிம்பாப்வேயை சேர்ந்தவர் மிஷ்ஹெக் நியாடோரோ (66). இவருக்கு 16 மனைவிகள், 151 குழந்தைகள் உள்ளனர். தினமும் 4 மனைவிகள் வீதம் அவர்களுடன் ஒவ்வொருவராக உல்லாசமாக இருப்பாராம்.

16 பேரில் தினமும் 4 பேர் வீதம் என அவர்களை திருப்திப்படுத்தும் போது அறைகளை அந்த 4 மனைவிகளின் வயது வாரியாக வரிசைப்படுத்தியுள்ளார்.

English summary

World's most fertile dad with 16 wives and tries for 17th wife as his wives are getting older.