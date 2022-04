'world war III' 2022ல் போர் முடிவுக்கு வராது ! அதிரடி அமெரிக்கா! அவசர ஆலோசனை நடத்தும் ஜெலன்ஸ்கி!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : ரஷ்யாவுடனான போரில் இதுவரை 2,500 முதல் 3,000 உக்ரேனிய ராணுவ துருப்புக்கள் இறந்துள்ளதாகவும் மேலும் 10,000 பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி கூறியுள்ள நிலையில், 2022ல் போர் முடிவுக்கு வராது என அமெரிக்கா கூறியுள்ளது.

ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கி 52வது நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில், போரினால் பாதிக்கப்பட்ட உக்ரைன் நாட்டின் பல பகுதிகள் தொடர்ந்து குண்டுவீச்சுக்கு ஆளாகி வருகின்றன. இதனால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் நாட்டை வீட்டு வெளியேறியுள்ளனர்.

இந்நிலையில் உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி, நாட்டின் இராணுவத் தலைவர்கள் மற்றும் அதன் புலனாய்வு அமைப்புகளின் தலைவர்களுடன் முற்றுகையிடப்பட்ட துறைமுக நகரமான மரியுபோலின் நிலை பற்றி விவாதித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The United States has said the war with Russia will not end in 2022, as Ukrainian President Volodymyr Zhelensky has said that 2,500 to 3,000 Ukrainian troops have been killed and 10,000 wounded in the war.