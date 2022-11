பழிக்குப்பழி.. உறைய வைத்த இரட்டை கொலை! காஞ்சிபுரம் அருகே ஊராட்சித் தலைவரை கொன்ற 8 பேர் கைது

Kancheepuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காஞ்சிபுரம்: மணிமங்கலம் அருகே நாட்டு வெடிகுண்டு வீசப்பட்டு மாடம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சரமாரியாக வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சகோதரர்கள் 3 பேர் உட்பட 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்கள்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மணிமங்கலம் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட மாடம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன்(45). மாடம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக இவர் பதவி வகித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் ராகவேந்திரா நகர் பாலம் அருகே சம்பவத்தன்று இரண்டு பேருடன் வெங்கடேசன் பேசிக் கொண்டு இருந்தார்.

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவிற்கு நிரந்தர இடம்.. ஆதரவு கரம் நீட்டிய பிரிட்டன், பிரான்ஸ்!

English summary

8 people, including 3 brothers, have been arrested in the case where a bomb attack near Manimangalam and the president of Madambakkam panchayat was hacked to death.