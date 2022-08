காஞ்சிபுரத்தில் துணிகர கொள்ளை.. தப்பி ஓடியவர்களை சினிமா பட பாணியில் பிடித்த போலீசார்.. பரவும் வீடியோ

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம்: சென்னையை அடுத்த காஞ்சிபுரத்தில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள பகுதியில் உள்ள கடையில் நள்ளிரவில் புகுந்து கொள்ளையடித்துவிட்டு தப்பி சென்றவர்களை சினிமா பட பாணியில் போலீசார் துரத்தி சென்று கைது செய்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னைக்கு அருகில் உள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மாநகராட்சிகுட்பட்ட பூக்கடைச்சத்திரம் அருகிலுள்ள செங்கழுநீரோடை வீதி பகுதியில் பிரபல தனியார் பால் நிறுவனத்தின் மொத்த மற்றும் சில்லரை விற்பனை நிலையமானது இயங்கி வருகிறது.

காலை 5 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இந்த விற்பனை நிலையம் செயல்பட்டு வரும். இதில் சம்பவத்தன்று வழக்கம் போல் விற்பனையை முடித்துவிட்டு இரவு 10 மணியளவில் கடையை பூட்டி விட்டு சென்றனர்.

In Kanchipuram, next to Chennai, the incident in which the police chased and arrested the people who entered and robbed a shop in the middle of the night in a busy area has created a sensation.