ஒரகடம் டாஸ்மாக்கில் துப்பாக்கி சூடு நடத்திய கும்பல்.. தீவிரமாக தேடும் போலீஸ்.. வழக்கில் புதிய திருப்பம்

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம் : அக்டோபர் 4 ஆம் தேதி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்பெரும்புதூர் அடுத்த ஒரகடம் பகுதியில் டாஸ்மாக் மதுபான கடையில் கடை ஊழியரை கொன்றுவிட்டு இன்னொரு ஊழியரை துப்பாக்கியால் சுட்ட கும்பலை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் இருங்காட்டுக்கோட்டையில் வழிபறி செய்த கும்பலில் ஒருவனை போலீசார் என் கவுண்டர் செய்தனர். முதலில் இந்த கும்பலுக்கும், டாஸ்மாக்கில் நடந்த கொலைவெறி தாக்குதலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கும் என்று போலீசார் நினைத்தனர்.

ஆனால் இரண்டு இடங்களிலும் வெவ்வேறான துப்பாக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது. இதன் மூலம் டாஸ்மாக் கொள்ளை முயற்சி சம்பவத்தில் வேறு கும்பல் ஈடுபட்டிருப்பது உறுதியாகி உள்ளது. அந்த கும்பலை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர்.

English summary

The Kancheepuram police are still looking for the gang that shot a Tasmac shop employee and murdered his colleague on October 4 in Oragadam in Kancheepuram.