கை கழுவ சென்ற மாணவி..பின்னாலே சென்று கையை ஈரமாக்கி.. மதபோதகர் செய்த ச்சீ ச்சீ செயல்! அதிர்ந்த குமரி

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே தனியார் ஹோட்டலில் கல்லூரி மாணவியிடம் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்ட மதபோதகர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் CSI நிர்வாகத்தின் கீழ் தனியார் கல்லூரி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இங்கு மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமாக மாணவ, மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் ஆங்கில துறையினை சார்ந்த இரண்டாம் ஆண்டு மாணவ மாணவியருக்கு துறை சர்ந்த சிறப்பு வகுப்பு நடைபெற்று உள்ளது.

English summary

A case has been registered against a pastor who was involved in a scuffle with a college student at a private hotel near Nagercoil in Kanyakumari district.