ஏசு கடவுளா? பாதிரியாருடன் ராகுல் பேச்சு.. பாஜக வெறுப்பு தொழிற்சாலையின் கொடூர ட்வீட் - ஜெய்ராம் ரமேஷ்

Kanyakumari

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கன்னியாகுமரி: பாஜக வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவுக்கும் ஆடியோவில் இடம்பெற்றதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜெய்ராம் ரமேஷ் தெரிவித்து உள்ளார்.

மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை யாத்திரையை கடந்த புதன்கிழமை தொடங்கி இருக்கிறார் ராகுல் காந்தி.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி நேற்று கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு வந்தடைந்தார். இன்று காலை அங்கிருந்து நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி, கேரள மாநிலம் பரசலா பகுதிக்கு செல்கிறார்.

English summary

Congress MP Jairam Ramesh tweet on BJP tweet regarding Rahul gandhi meet with Pastor George Ponnaiah, says that "An atrocious tweet from the BJP hate factory is doing the rounds. It bears no relation whatsoever to what is recorded in the audio. This is typical BJP mischief that has become more desperate after the successful launch of BharatJodoYatra which is evoking such a huge response."