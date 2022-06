யானை வரவில்லை..குமர கோவிலில் அமைச்சர் தேர் இழுக்க பாஜகவினர் எதிர்ப்பு - போராடியவர்கள் கைது

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: குமாரகோயில் வைகாசி தேர்திருவிழாவில் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தேர் இழுக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜக போராட்டம் நடத்தினர். போராட்டம் நடத்திய பாஜக மாவட்ட தலைவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் கோவில் தேர் திருவிழாவில் யானை வரவில்லை என அமைச்சர்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், மனோ தங்கராஜ் ஆகியோரிடம் பாஜகவினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கன்னியாகுமரியில் பகவதி அம்மன் கோவில் உலகப்புகழ் பெற்ற கோவில்களில் ஒன்றாகும். இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் வைகாசி மாதம் 10 நாட்கள் விசாக பெருந்திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். அதேபோல இந்த ஆண்டுக்கான வைகாசி விசாக பெருந்திருவிழா கடந்த 3ஆம்தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

இந்த திருவிழா நாளை 12ஆம் தேதி வரை 10 நாட்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறது. திருவிழாவை முன்னிட்டு தினசரியும் அம்மன் வாகனத்தில் எழுந்தருளி வீதி உலாவரும் நிகழ்ச்சியும் நடந்துவருகிறது. 9ஆம் திருவிழாவான இன்று காலையில் தேரோட்டம் நடைபெற்றது. காலை 7 மணிக்கு மேல் 8 மணிக்குள் திருத்தேர் வடம் தொட்டு இழுத்து தேரோட்டம் தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறை அமைச்சர் மனோதங்கராஜ் தேர் வடம் தொட்டு இழுத்து தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

The BJP staged a protest against the pulling of the chariot by Minister Mano Thankaraj at the Vaikasi vishagam in Kumarakovil. Police in riot gear stormed a rally in Kanyakumari on Friday, removing hundreds of protesters by truck.