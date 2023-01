எல்லாத்துக்கும் காரணம் சங் பரிவார் தான்! ஊதுகுழலாக இருக்கிறார் ஆளுநர் ரவி! மதிமுக வைகோ விளாசல்!

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : தமிழ்நாடு விவகாரம் தொடர்பாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சியினர் கடுமையாக விமர்சித்து வரும் நிலையில், ஆளுநரை இயக்குவது சங் பரிவார் , அவர்களின் ஊது குழலாக ஆளுநர் செயல்பட்டு வருகிறார் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்

தமிழக ஆளுநராக ஆர் என் ரவி பொறுப்பேற்றதிலிருந்தே திமுக அரசுக்கும் ஆளுநர் தரப்புக்கும் கடுமையான மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. சட்டசபையில் நிறைவேற்றிய பல்வேறு மசோதாக்களை அவர் முடக்கி வைத்துள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

இது தவிர ஆளுநர் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளில் சனாதனம், அகண்ட பாரதம், திருக்குறள் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து அவர் பேசி வருவது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. திமுக மட்டுமல்லாது தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான கட்சிகள் ஆளுநருக்கு எதிராக திரும்பி இருக்கின்றன.

நாகாலாந்து அடி மறந்துருச்சா? தமிழ்நாட்டு மக்களும் பாடம் புகட்டுவார்கள்- ஆளுநர் ரவிக்கு வைகோ வார்னிங்

English summary

When the political parties in Tamil Nadu are heavily criticizing Governor RN Ravi regarding the issue of Tamil Nadu, the Sangh Parivar is running the Governor and the Governor is acting as their mouthpiece, Mdmk General Secretary Vaiko has severely criticized.