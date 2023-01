"என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க! இதுக்கு ஒரு கோடியா" அதிகாரிகளை லெப்ட் அன்ட் ரைட் வாங்கிய மனோ தங்கராஜ்

அதிகாரிகளை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் லெப்ட் அன்ட் ரைட் வாங்கும் வீடியோ இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: அமைச்சர் கேட்ட கேள்விக்கு அதிகாரிகள் முறையாகப் பதிலளிக்காததால் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் டென்ஷன் ஆகி அதிகாரிகளுக்கு டோஸ் விட்டார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கீரன்குளம் கிராமத்தில் உள்ள குளத்தில் சீரமைப்பு பணிகளைத் தொடங்கி வைக்க அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் இன்று அங்கு சென்றிருந்தார்.

அப்போது அந்த குளத்தில் இருந்து நீர் வெளியேறுவதைக் கண்டு டென்ஷனானார். அப்போது அதிகாரிகளிடம் அவர் சரமாரியாகக் கேள்விகளைக் கேட்ட வீடியோ இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

Minister Mano Thangaraj questions officials for their poor planning in kanyakumari Minister Mano Thangaraj got tense as water from lake went waste: Minister Mano Thangaraj scolding officals video is now shared by many.