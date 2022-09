கன்னியாகுமரியில் மையம் கொள்ளும் ராகுல் புயல்! சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு!

Kanyakumari

oi-Mohan S

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை ஒற்றுமைக்கான யாத்திரை என்ற பெயரில் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி தொடங்கிறார். இதனையொட்டி, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கன்னியாகுமரியில் இன்று சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரிக்கு தினமும் சுற்றுலா பயணிகள் ஆயிரக்கணக்கானோர் வருகை தருவது வழக்கம். இங்குள்ள கடற்கரை சாலை, காந்தி மண்டபம், திருவேணி சங்கமம் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் நாள்தோறும் குடும்பத்துடன் சென்று பார்வையிட்டு செல்கின்றனர்.

மேலும், சனி, ஞாயிறு மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் கூட்டம் சுற்றுலாப் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படும். மேலும் கன்னியாகுமரிக்கு வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளும் அதிகம் வருவது வழக்கம்.

English summary

As Congress MP Rahul Gandhi is going to participate in the Bharat Jodo Yatra, Kanyakumari has been banned for tourists today as a precautionary measure.