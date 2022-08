டேப்லெட் உடைஞ்சுரும்.. மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் தான்! ஹாப்பி நியூஸ் கொடுத்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்!

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : தேர்தல் அறிக்கையில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு டேப்லெட் கொடுப்பதாக கூறியிருந்த நிலையில், மாணவர்கள் கவனக்குறைவாக பயன்படுத்தினால் டேப் சேதாரம் ஆகும் என்பதை கருதி மீண்டும் மடிக்கணினி கொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம் என தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக கன்னியாகுமரிக்கு வந்தார். அவரை திமுக நிர்வாகிகள் பிரம்மாண்டமாக வரவேற்றனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட பொருளாளரும் நாகர்கோயில் மேயருமான மகேஷ் உள்ளிட்ட 500க்கும் மேற்பட்ட திமுகவினர் கலந்து கொண்டனர்.

