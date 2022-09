ராகுல் காந்தியின் பாத யாத்திரை.. கோஷ்டி பூசலை ஒதுக்கிவைத்த தமிழக காங்கிரஸ்.. அதிர்ந்த குமரி!

Kanyakumari

oi-Yogeshwaran Moorthi

கன்னியாகுமரி: ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் அனைவரும் ஒன்றுசேர்ந்து நடத்தியுள்ளது அக்கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை 'ஒற்றுமைக்கான பயணம் ' என்ற பாத யாத்திரையை காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி தொடங்கி உள்ளார். நாடு முழுவதும் 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் வழியாக 150 நாட்கள் 3, 570 கிமீ தூரத்திற்கு யாத்திரையை மேற்கொள்கிறார்.

இதில் ராகுல் காந்தியுடன் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் 120 பேர் நடைபயணம் மேற்கொள்கின்றனர். இதனை கன்னியாகுமரியில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். அதனைத்தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

பாத யாத்திரையை தொடங்கி வைத்த முதல்வர்.. ”சகோதரர்” ஸ்டாலினுக்கு நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி கூறிய ராகுல்!

English summary

In Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, all the senior officials of the Tamil Nadu Congress Party have gathered together and created enthusiasm among the party volunteers.