பாத்ரூமுக்குள் நுழைந்த பிஞ்சு.. கையில் கூல்டிரிங்ஸ்ஸுடன்.. வெந்துபோன உறுப்பு.. பதறிய குமரி.. கொடுமை

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: 6ம் வகுப்பு மாணவனை கொல்வதற்காக முயற்சி நடந்துள்ளது அதிர்ச்சியை கூட்டி வருகிறது.. அதுவும் இந்த பிஞ்சுவை இவ்வளவு கொடூரமாக ஏன் கொல்ல நினைக்க வேண்டும்?

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே மெதுகும்மல் பகுதியை சேர்ந்தவன் அந்த சிறுவன்.. 11 வயதுதான் ஆகிறது.. அதங்கோடு தனியார் பள்ளியில் 6ம் வகுப்பு படித்து வருகிறான்.

கடந்த 24ம்தேதி, இந்த பள்ளியில் காலாண்டு தேர்வு முடிந்து, லீவும் விடப்பட்டுள்ளது.. தேர்வின் கடைசி நாள் அது.. மாணவனும் பள்ளி முடிந்ததும், அங்குள்ள பாத்ரூமுக்கு சென்றுள்ளான்.

