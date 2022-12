பக்கா மார்கெட்டிங்..மனநலம் பாதித்து நிர்வாணமாய் சுற்றிய நபர்! சித்தர் என கூறி கல்லா கட்டிய கும்பல்!

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : கரூர் அருகே மனநலம் பாதித்து சாலையில் சுற்றித் திரிந்த நபரை சித்தர் என தகவல் பரப்பி கல்லா கட்டிய நபர்கள், அவருக்கு கோவில் கட்டுவதாகக் கூறி பலரிடம் லட்சக்கணக்கான ரூபாயை பெற்று மோசடி செய்துள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக கரூர் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கரூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மலைக்கோவிலூர் சித்தர், நெடுஞ்சாலை சித்தர், நிர்வாண சித்தர் என்ற பெயர்களில் நிர்வாண கோலத்தில் காட்சி அளிக்கும் முதியவர் ஒருவர் பக்தர்கள் வழங்கும் எதையும் ஏற்காமல் விபூதியை பிரசாதமாக வந்தார்.

கரூரிலிருந்து - மதுரை செல்லக்கூடிய தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரவக்குறிச்சி அருகில் மலைக்கோவிலூர் என்னும் பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் டிவைடர் பகுதியில் ஒரு திடீர் சாமியார் உருவாகி இருந்தார். இவரை பலரும் சமூக வலைதளங்களில் திட்டமிட்டு ட்ரெண்டாக்கினர்.

நீர் நிலையை மருவத்தூர் சித்தர் பீடம் ஆக்கிரமித்ததாக புகார்.. விளக்கம் கேட்டு ஹைகோர்ட் உத்தரவு

English summary

Karur police are conducting intensive investigation in this regard while reports are spreading that people who spread the word that a mentally ill person roaming on the road near Karur was known as Siddar and received donations by claiming to build a temple for him and cheated many people by getting lakhs of rupees.