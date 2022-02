எடப்பாடி பழனிச்சாமி சொன்னாரே.. அதை நினைவில் வச்சிக்கோங்க.. திமுகவுக்கு அண்ணாமலை அட்வைஸ்!

Karur

oi-Vishnupriya R

கரூர்: கிரிக்கெட்டில் தோனி ஜெயித்தால் கூட உதயநிதி சென்று நேரில் பார்த்ததால் தான் அவர் வெற்றி பெற்றார் என்று திமுகவினர் கூறி வருகின்றனர் என்று கரூரில் தேர்தல் பிரசாரக் கூட்டத்தில் அண்ணாமலை பேசினார்.

இன்னும் 4 வருஷம் ஆட்சி தொடர்வது திமுக கையில் இருக்கு.. கரூரில் பாஜக அண்ணாமலை பேச்சு

கரூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வெங்கமேடு, லைட் ஹவுஸ் கார்னர், ராயனூர் பகுதிகளில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை திறந்த வேனில் நின்றவாறு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

லைட் ஹவுஸ் கார்னர் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அண்ணாமலைக்கு இனிப்பு வழங்கிய சிறுமிக்கு, பிரம்மாண்ட மாலை அணிவித்து அண்ணாமலை தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.

தமிழக நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்: வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் நோட்டா பட்டன்,விவிபேட் இடம்பெறாது

English summary

BJP President Annamalai says DMK has to keep Edappadi's comment in its mind that it will lose power in 27 amavasais.