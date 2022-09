எனக்கு கட்சி நடத்தவே நேரமில்லீங்கண்ணா.. எம்பி எம்எல்ஏ பதவி மேல ஆசையும் இல்லீங்கண்ணா! பளீர் அண்ணாமலை!

Karur

கரூர் : தமிழகத்தில் நடந்த பெட்ரோல் குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்களுக்கு தமிழக முதல்வர் இதுவரை எந்தவித கண்டன அறிக்கை தெரிவிக்காமல் பதிலுக்கு பாஜக மீது பழியை சுமத்துகிறார் என்றும், தற்போதைய திமுக ஆட்சி தமிழகத்தின் சாபக்கேடு என்று கரூரில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

கரூரில் மாவட்ட பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற 100 காச நோயாளிகளுக்கு ஒரு வருடத்திற்கான ஊட்டச்சத்து உணவு பொருட்களை வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் தொடக்க விழாவில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தார்.

கரூர் மாவட்ட பாஜக தலைவர் செந்தில்நாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

