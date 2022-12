கரூர் திமுக கவுன்சிலரின் ஆர்வக்கோளாறு! தெருவுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் பெயர்! பின்வாங்கிய பின்னணி!

Karur

oi-Arsath Kan

கரூர்: கரூரில் தெரு ஒன்றுக்கு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெயரை சூட்ட வேண்டும் என மாநகராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றக்கோரி கவனம் ஈர்த்திருக்கிறார் கவுன்சிலர் வசுமதி.

ஆர்வக்கோளாறில் திமுக கவுன்சிலர் வசுமதி செய்த காரியத்தை கட்சியின் தலைமை துளியும் விரும்பாததால் தெருவுக்கு உதயநிதியின் பெயர் சூட்டும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படவில்லை.

திருவாரூரில் தெற்கு ரத வீதிக்கு கருணாநிதியின் பெயரை சூட்டுவதற்கே பாஜகவும், அதிமுகவும் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து பெரும் பிரளயம் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

சங்கரய்யா -நல்லகண்ணுவை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற அமைச்சர் உதயநிதி! அரசியல் பண்பாடு!

English summary

Councillor Vasumathi has drawn attention to the need for a resolution in the municipal corporation meeting to name a street in Karur after Minister Udhayanidhi Stalin.