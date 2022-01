அண்ணாமலை நிகழ்ச்சியில் பாஜக கட்சிக்கொடியை தள்ளி விட்ட "போதை ஆசாமிகள்.." அடுத்து நடந்த களேபரம்

Karur

oi-Jeyalakshmi C

கரூர்: பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் போதை ஆசாமிகள் சிலர் கட்சிக்கொடியை தள்ளிவிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அந்த இளைஞர்களை வழிமறித்த தொண்டர்கள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதை அடுத்து கொடியை தள்ளி விட்டவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டனர்.

அண்ணாமலை நிகழ்ச்சியில் பாஜக கட்சிக்கொடியை தள்ளி விட்ட போதை ஆசாமிகள்... தட்டி தூக்கிய தொண்டர்கள்

கொடி என்பது மிகவும் முக்கியமானது. தேசியக்கொடிக்கு எந்த அளவிற்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுக்கிறோமோ அதுபோல அரசியல் கட்சியினர் தங்களின் கட்சிக்கொடிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது வழக்கம். அந்த கொடியை அவமானப்படுத்தும் வகையில் யாரேனும் நடந்து கொண்டால் பொங்கி விடுவார்கள் அரசியல் கட்சியினர். கரூரில் பாஜக கொடியை அவமானப்படுத்தும் வகையில் தள்ளி விட்ட இளைஞர்கள் சிலரை வழிமறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கரூர் மாவட்ட பாஜக வின் புதிய அலுவலக திறப்பு விழா கரூர் - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இன்று நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

BJP leader Annamalai's participation in the event caused a stir as some drug addicts pushed the party flag. Those who waved the flag apologized after volunteers misled the youth and attacked them.