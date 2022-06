முட்டி போட்டு வந்து ‘முதல்வர்’ ஆனாங்க! கோயம்புத்தூர் ‘கிரிப்டோ’மணி! விளாசித் தள்ளிய செந்தில் பாலாஜி!

Karur

கரூர் : முட்டி போட்டு முதல்வரானவர்கள் எல்லாம் மக்கள் வாக்களித்தால் முதல்வர் ஆகி விடலாம் என்று பகல் கனவு காண்கின்றனர் எனவும், இன்னும் நூறு ஆண்டு காலம் தமிழகத்தை ஆளப்போவது திமுகதான் என தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

முட்டி போட்டு வந்து ‘முதல்வர்’ ஆனாங்க! விளாசித் தள்ளிய செந்தில் பாலாஜி!

கரூர் மாவட்ட திமுக செயல்வீரர்கள், வீராங்கனைகள் ஆலோசனை கூட்டம் கோவை சாலையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. மாவட்ட திமுக அவை தலைவர் ராஜேந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளரும், மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயர்த்திர்வை துறை அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திமுக பொறுப்பாளர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

