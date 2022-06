அதிமுக, பாஜக ஓரமா போங்க.. “உண்மையான எதிர்க்கட்சி பாமக தான்” - ஒரே போடாக போட்ட அன்புமணி ராமதாஸ்!

Karur

oi-Vignesh Selvaraj

கரூர் : உண்மையான எதிர்க்கட்சி வேலையை நாங்கள் மட்டுமே செய்கிறோம் என்றும் மற்ற கட்சிகளுடன் ஒப்பிட விரும்பவில்லை என்றும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

உண்மையான எதிர்க்கட்சியாக, மக்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு பாமக காரணமாக திகழ்கிறது என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் பிரதான எதிர்க்கட்சி யார் என்பதில் அதிமுக, பாஜக இடையே கருத்து மோதல்கள் நடந்து வரும் நிலையில், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK president Anbumani Ramadoss said that, only we are acting as real opposition party and PMK bringing various issues to the attention of government.