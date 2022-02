"டார்கெட் கோவை:" சொந்த ஊருக்கு நேரமில்லை! செந்தில் பாலாஜி பிஸி! எதிரும் புதிருமாக மாறிய வேட்பாளர்கள்

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : கோவை மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளராக இருக்கும் செந்தில் பாலாஜி கரூர் திமுகவை கண்டுகொள்ளவில்லை எனவும் இதனால் கூட்டணிக்குள் குழப்பம் ஏற்பட்டு திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை எதிர்த்து திமுகவினரே களமிறங்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுக ஆட்சி காலமாக இருந்தாலும் சரி திமுக ஆட்சி காலமாக இருந்தாலும் சரி முக்கிய பதவிகளை கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் வகிப்பவர் கரூர் செந்தில் பாலாஜி.

அதிரடியான அரசியல் நடவடிக்கைகளால் எப்போதும் ஹாட் நியூஸ் பட்டியலில் இருக்கும் அவர், கோட்டை விடப்பட்ட கொங்கு மண்டலத்தை மீட்டெடுக்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலினால் கோவை பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முதல்வரை எல்லோரும் பாராட்டுறாங்க..கோவையில் எப்படி ஜெயிக்குறோம் பாருங்க.. செந்தில் பாலாஜி நம்பிக்கை

English summary

Senthil Balaji Karur, who is in charge of the Coimbatore district DMK, did not see the karur DMK. As a result, it has been reported that there is confusion within the alliance and that the DMK is fielding candidates against the DMK and the alliance party candidates.