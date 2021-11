பாலியல் தொல்லை.. நான்தான் கடைசியா இருக்கனும்.. கரூரில் இன்னொரு மாணவி..! பகீர் சம்பவம்

Karur

கரூர்: "பாலியல் தொல்லையால் உயிரிழப்பது நானே கடைசியாக இருக்க வேண்டும்" என கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் கரூரில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும் தனக்கு பாலியல் தொல்லை தந்தவரின் பெயரை சொல்ல பயமாக இருக்கிறது என்றும், உறவுகளிடம் சொல்லாமல் செல்வதற்காக மன்னிக்கவேண்டும் என்றும் உருக்கமாக கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மாணவி.

கரூர் அரசு காலனி பகுதியை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி ஒருவர் தனியார் பள்ளியில் 12ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். நேற்று வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு சென்ற சிறுமி மாலை வீடு திரும்பி உள்ளார். பள்ளியில் இருந்து திரும்பிய மாணவி சோகமாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவரது பெற்றோர் வேலைக்கு சென்றுள்ள நிலையில் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் மூதாட்டி ஒருவர் மாணவியிடம் சோகத்திற்கான காரணத்தை விசாரித்துள்ளார். அதற்கு மாணவி பதில் ஏதும் அளிக்கவில்லை.

