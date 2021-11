'தி.மு.க ஆட்சியில் ஊழல் கறைபடிந்த அதிகாரிகள் உள்ளனர்'.. ஜோதிமணி எம்.பி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

Karur

கரூர்: மத்திய அரசின் சமூக நீதி துறையின் மூலம் மாற்று திறனாளிகள் நலத்திட்ட செயல்பாடுகள்ADPI) என்ற திட்டம் மூலம் நாடு முழுக்க மாற்றுத்திறனாளிக்கு பல்வேறு உதவிகள், மூன்று சக்கர வாகனங்கள், ஸ்பெஷல் நிதி உதவிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ADIP திட்டம் கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில் கரூரில் இத்திட்டம் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவிகளை வழங்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

jothimani MP has alleged that there are corrupt officials in the DMK regime. The agitation erupted as he staged a darna protest against the district collector at the Karur Collector’s office