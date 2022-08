அந்த கருப்பு ஆட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்.. ‘துரோகி, எதிரி’ - 2 பேரை விளாசிய எடப்பாடி பழனிசாமி!

Krishnagiri

oi-Vignesh Selvaraj

கிருஷ்ணகிரி : சில விஷமிகள், துரோகிகள் கட்சிக்குள் ஊடுருவினர், அந்த கருப்பு ஆட்டை கண்டுபிடித்து விட்டோம் என அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியுள்ளார்.

எதிரியோடு, துரோகிகளும் கை கோர்த்து அவர்கள் செய்த சதியால்தான் இன்று தி.மு.க ஆட்சி நடக்கிறது. தற்போது விழித்துக் கொண்டோம் என எடப்பாடி பழனிசாமி கிருஷ்ணகிரியில் பேசியுள்ளார்.

அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகம் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களின் கோவில், அதை உடைத்து கணினிகள், ஆவணங்கள், சொத்து பத்திரங்களை திருடி சென்றவர் கட்சி தலைவராக இருக்க முடியுமா? என ஓபிஎஸ்ஸை மறைமுகமாகத் தாக்கிப் பேசியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

வரிசையாக எடப்பாடி பழனிசாமி காலில் விழுந்த அதிமுக நிர்வாகிகள்.. 'திரும்பும் கலாச்சாரம்?’ - சலசலப்பு!

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has said that some traitors have infiltrated ADMK party and we have found the black sheep now.