ஒசூரில் மகனோடு எலக்ட்ரிக் பைக்கில் ஜாலி ரவுண்ட்... திடீரென பற்றி எரிந்த தீயால் பதற்றம்

Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரி: ஒசூர் அருகே சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த எலக்ட்ரிக் பைக் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த நிலையில் இளைஞர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார். மின்சார வாகனங்கள் அடுத்தடுத்து விபத்தில் சிக்குவது பயன்படுத்தி வருவோரையும்,இனி வாங்க நினைப்பவர்களையும் சற்று யோசிக்க வைத்துள்ளது.

பெட்ரோல் டீசலின் விலை உயர்வு மக்களை மின்சார வாகனங்களை நோக்கி நகர்ந்தி வருகின்றன. மின்சார பைக்களும், கார்களும் மக்களிடையே புழக்கத்தில் வந்துவிட்டன.சாலைகளில் பயணங்களின் போது முன்னர் எப்போதாவது தென்பட்ட மின்சார வாகனங்கள் இப்போது நிறையவே கண்ணில் படுகின்றன

போட்டி போட்டுக்கொண்டு மின்சார வாகன உற்பத்தியை நோக்கி நிறுவனங்கள் நகர்ந்து வரும் அதே வேளையில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மின்சார வாகனங்கள் பற்றி எரிவதாக வரும் செய்திகள் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மின்சார வாகனங்கள் அடுத்தடுத்து பற்றி எரிவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

A 29-year-old youth, working as a supervisor in a private firm in Bengaluru, escaped unhurt after he jumped out of his electric scooter which suddenly caught fire on Saturday morning in Zuzuvadi near Hosur.