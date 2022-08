முதல்வர் ஸ்டாலின் மீது ஒரே ஒரு வருத்தம்.. ‘கொஞ்சம் கூட சரியில்ல’ - புகழேந்தி சொல்றதை பாருங்க..!

Krishnagiri

oi-Vignesh Selvaraj

கிருஷ்ணகிரி : திமுக ஆட்சியில் ஊழல் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதாரத்துடன் புகார் அளிப்பாரா என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

எனக்கு திமுக மீதும் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீதும் ஒரே ஒரு வருத்தம் தான். நீங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை கைது செய்யாமல், எஃப்.ஐ.ஆர் மட்டும் போட்டு வேடிக்கை பார்ப்பது கொஞ்சம் கூட சரியல்ல எனத் தெரிவித்துள்ளார் புகழேந்தி.

நேற்று எடப்பாடி பழனிசாமி கிருஷ்ணகிரியில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை தாக்கிப் பேசிய நிலையில், கிருஷ்ணகிரியில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த புகழேந்தி, எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார்.

திமுக ஆட்சியில் ஊழல் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டும் ஈபிஎஸ், ஆதாரத்துடன் புகார் அளிக்க வேண்டியது தானே என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் புகழேந்தி.

English summary

"I have only one regret on DMK and Chief Minister MK Stalin. It is not at all right that you are not arresting Edappadi Palaniswami and only filing an FIR." : OPS Supporter Pugazhendhi.