கஞ்சா பிடித்தபடி 'ரீல்ஸ்'.. தானாக வந்து சிக்கிய "சில்வண்டு" - கொத்தோடு தூக்கிய கிருஷ்ணகிரி போலீஸ்

Krishnagiri

oi-Jackson Singh

கிருஷ்ணகிரி: கஞ்சா வேட்டையில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த சமயத்தில், பேருந்து நிலைய கழிவறையில் கஞ்சா புகைத்துக்கொண்டு 'ரீல்ஸ்' வீடியோ செய்து கொண்டிருந்த இளைஞர் ஒருவர், வாண்ட்டடாக வந்து சிக்கிய சம்பவம் கிருஷ்ணகிரியில் நடந்துள்ளது. கஞ்சா புகைத்து ரீல்ஸ் வெளியிட்ட இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

பின்னர் போலீஸார் அவரது செல்போனை சோதனை செய்து பாரத்த போது, பட்டா கத்தியை காட்டியும், போலீஸாரை மிரட்டுவது போலவும் அவர் பல 'ரீல்ஸ்' வீடியோக்களை செய்தது தெரியவந்தது.

மேலும், கஞ்சா கும்பலுடனும் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதை கண்டுபிடித்த போலீஸார், அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

English summary

Krishnagiri Police filed case against a youth as he was doing Reels video by smoking Ganja. In his cell phone Police find out so many reels videos which featured ganja and Rowdyism.