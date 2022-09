பிரிட்டன் மன்னரான சார்லஸ்.. இனி தேசிய கீதம், பாஸ்போர்ட், நாணயங்களில் வரும் மாற்றங்கள்!

London

லண்டன்: பிரிட்டன் மன்னராக இளவரசர் சார்லஸ் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், பிரிட்டன் தேசிய கீதம் 1952க்கு பின் மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளது.

பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக நேற்று உயிரிழந்தார் அவருக்கு வயது 96 . பிரிட்டன் மகாராணி ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள பால்மாரல் அரண்மனையில் தங்கி இருந்தபோது திடீரென உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து மருத்துவர்கள் தொடர் சிகிச்சை அளித்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். 96 வயது வரை வாழ்ந்த எலிசபெத் தனது வாழ்நாளில் 70 ஆண்டுகாலம் ராணி பட்டம் பெற்று ஆட்சி நடத்தியுள்ளார். கிட்டத்தட்ட 70 ஆண்டுகளாக பிரிட்டனின் ராணியாக இருந்தவர்.

From the national anthem to notes, coins, stamps, postboxes and passports: many aspects of life in Britain and beyond will change with the accession of Charles to the throne.