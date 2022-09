விசித்திர கிராமம்.. ஆண்களும், பெண்களும் ஆடையே அணியாமல் முழு நிர்வாணம்.. "பாரம்பரியம் காக்க" முடிவு

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டனில் உள்ள கிராமம் ஒன்றில் கடந்த 90 ஆண்டுகளாக ஆணும், பெண்ணும் ஆடைகள் அணியாமல் நிர்வாணமாக வாழ்வதை மரபாக வைத்துள்ளனர். இந்த விசித்திர கிராமத்தை பற்றிய பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

உலகம் தோன்றியது முதல் தற்போது வரை பல்வேறு பரிணாம வளர்ச்சியை அடைந்து வருகிறது. மேலும் தற்போதைய நவநாகரீக உலகில் மக்கள் அனைவரும் விதவிதமான ஆடைகள் அணிந்து மகிழ்ந்து வருகின்றனர். சிலர் தங்கத்தால் ஆன ஆடைகளை கூட அணிந்து மக்களை ஆச்சரியப்படுத்துகின்றனர்.

இது ஒருபுறம் இருக்க சில நாடுகளில் வசிக்கும் பழங்குடி மக்கள் இயலாமை காரணமாக ஆடைகள் அணியாமல் வாழ்க்கை நடத்தி வருகின்றனர். இன்னும் சில நாடுகளில் உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை ஆடை அணிய வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.

நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு.. யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு 6 மாதம் சிறை.. மதுரை கிளை அதிரடி

English summary

In a village in Britain, for the past 90 years, men and women have traditionally lived without wearing clothes. The main reason behind this is revealed.