இங்கிலாந்தில் துணை மேயர் பதவி! சென்னையை பூர்வீகமாக கொண்ட பெண் தேர்வு!

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: சென்னையை பூர்வீகமாக கொண்ட மோனிகா தேவேந்திரன் இங்கிலாந்தில் உள்ள ஏம்ஸ்பரி டவுன் கவுன்சிலின் துணை மேயராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ஏறக்குறைய 1,200 ஆண்டுகள் இல்லாத வகையில் இந்த பதவியை தான் கைப்பற்றியதாக அவர் பெருமைப்பட்டார்.

தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் இந்தியர்கள் பல்வேறு வெளிநாடுகளில் முக்கிய பதவிகளில் வகித்து வருகின்றனர். அரசியல், தொழில் நிறுவனங்களில் அவர்கள் கொடிக்கட்டி பறக்கின்றன.

குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் வெளிநாடுகளில் உயர் பதவிகளை அலங்கரித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சிங்கார சென்னையை சேர்ந்த பெண் இங்கிலாந்தில் புதிய பொறுப்புக்கு தேர்வாகி உள்ளார். அதன் விபரம் வருமாறு:

சென்னை ஆர்.ஏ.புரத்தில் வீடுகளை இடிக்க எதிர்ப்பு... தீக்குளித்த முதியவர் உயிரிழப்பு... பதற்றம்

English summary

Chennai native Monica Devendran has been elected Deputy Mayor of Amsbury Town Council in the UK. She was proud to have held this position.