இதய நோய் கூட வருமாம்.. கொரோனா வந்து போனாலும் 18 மாசம் ஜாக்கிரதை! எச்சரிக்கும் விஞ்ஞானிகள்!

London

oi-Halley Karthik

லண்டன்: கொரோனா தொற்று ஏற்படுத்திய பாதிப்பு இன்னமும் முழுமையாக முடிவடையாத நிலையில், தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளாதவர்கள் தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தாலும் அவர்கள் அடுத்த 18 மாதங்களில் உயிரிழக்கும் அபாயம் அதிகம் இருப்பதாக ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.

பிரிட்டனின் 'UK Biobank' எனும் ஆய்வு நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில் இந்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடந்த 2019ம் ஆண்டு இந்த தொற்று பாதிப்பு முதன் முதலாக சீனாவின் வூஹான் மாகானத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முதலில் இந்த தொற்று பாதிப்பு குறித்து அறிந்துக்கொள்வதற்கு சிறிது காலம் எடுத்துக்கொண்டாலும் விஞ்ஞானிகள் இதற்கு எதிரான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிப்பதில் தீவிரம் காட்ட தொடங்கினர்.

ஆனால் அதுவரை தொற்று பாதிப்பை தாக்குபிடிக்க முடியாமல் ஏராளமானோர் உயிரிழந்தனர். தற்போது வரை மொத்தமாக 66 கோடிக்கும் அதிகமானோர் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல 67 லட்சம் பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் கொரோனா தொற்று பரவிய தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளை விட மிக குறைந்த அளவில்தான் தற்போது உயிரிழப்புகள் பதிவாகி வருகின்றன.

English summary

While the damage caused by the corona virus infection is still not completely over, studies have shown that people who have not been vaccinated have a higher risk of dying in the next 18 months even if they recover from the infection.