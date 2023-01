குஜராத் கலவர பிபிசி ஆவணப்படம்: பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்திலேயே மோடிக்கு ஆதரவாக முழங்கிய ரிஷி சுனக்!

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: குஜராத் கலவரத்தோடு பிரதமர் மோடியை தொடர்புபடுத்தி உள்ளதாக கூறப்படும் பிபிசியின் ஆவணப்படம் வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்நிலையில் தான் பாகிஸ்தானை பூர்வீகமாக கொண்ட எம்பி இம்ரான் உசைன் பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பிய கேள்விக்கு அந்நாட்டின் பிரதமர் ரிஷி சுனக் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு, பிரதமர் மோடிக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்து முழங்கியது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

குஜராத்தில் கடந்த 2002ல் பாஜக ஆட்சி நடந்தது. தற்போதைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கு முதல்வராக இருந்தார். இந்நிலையில் தான் திடீரென்று குஜராத் மாநிலம் கோத்ராவில் கடந்த 2002ம் ஆண்டு சபர்மதி ரயில் தீப்பிடித்து எரிந்தது. இதில் 59 இந்து யாத்திரிகர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

இதையடுத்து பயங்கர கலவரம் ஏற்பட்டது. இதில் குஜராத்தின் பல இடங்களில் கோரத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டது. இதில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த கலவரம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் தான் குஜராத் கலவரம் தொடர்பாக இங்கிலாந்து அரசு ஊடகமான பிபிசி 2 பகுதிகளாக ஆவணப்படங்களை தயாரித்துள்ளது. கடந்த 17ம் தேதி ஆவண படம் ஒன்றை வெளியிட்டது. இதில் பிரதமர் மோடி பற்றி எதிர்மறையான கருத்துகள் இருப்பதோடு, கலவரத்துடன் பிரதமர் மோடியை தொடர்புப்படுத்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ‛‛இந்தியா- மோடிக்கான கேள்விகள்" என்ற தலைப்பில் வெளியான இந்த ஆவண படம் பல்வேறு வலைதளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பியது.

ஜெயின்கள் சென்னையிலும் போராட்டம்- குஜராத், ஜார்க்கண்ட் வழிபாட்டு தலங்களை பாதுகாக்க கோரிக்கை!

English summary

A BBC documentary linking Prime Minister Modi with the Gujarat riots has created a lot of controversy. In this context, Prime Minister Rishi Sunak strongly opposed the question raised by MP Imran Usain, who is a native of Pakistan, in the British Parliament, and voiced his support for Prime Minister Modi, which has attracted everyone's attention.