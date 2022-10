“மாட்டிறைச்சி”க்கு ஆதரவு.. பிரிட்டன் பிரதமராகும் ரிஷி சுனக்கின் “உணவு சுதந்திரம்” பற்றிய ட்வீட்

London

லண்டன்: பிரிட்டன் பிரதமர் தேர்தலில் இருந்து பென்னி மார்டாண்ட் போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்ததை தொடர்ந்து பிரதமராகும் இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக் மாட்டிறைச்சி தொழிலுக்கு ஆதரவாக தெரிவித்த ட்விட்டர் பதிவு தற்போது அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

பிரிட்டன் பிரதமர் பதவியில் இருந்து பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் காரணமாக போரிஸ் ஜான்சன் கடந்த ஜூலை மாதம் விலகியதை தொடர்ந்து பிரிட்டன் பிரதமராக லிஸ் டிரஸ் பதவியேற்றார். ஆனால், பொருளாதார நெருக்கடி நிலையை கையாள முடியவில்லை என்று கூறி பதவியை லிஸ் டிரஸ் ராஜினாமா செய்தார்.

இதனை தொடர்ந்து பிரிட்டன் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியை சேர்ந்த இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக் தன்னை முறைப்படி பிரிட்டன் பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவித்துக் கொண்டார்.

பஞ்சாப் மகன்.. கர்நாடக மருமகன்.. இந்தியாவை அடிமைப்படுத்திய பிரிட்டனையே ஆளப்போகும் ரிஷி சுனக் யார்?

Old tweet of Rishi Sunak is trending shared by Indians that, "My constituency is home to hundreds of beef and lamb farmers and I am committed to supporting the fantastic industry they represent. People’s food choices are their own. I would lead a government that champions our livestock farmers at home and abroad."