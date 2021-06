கோவிஷீல்டு, கோவாக்சின் தடுப்பூசிகளுக்கும் பயண தடை விலக்கு.. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திடம் இந்தியா முறையீடு

London

oi-Velmurugan P

லண்டன் : ஜூலை 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரக்கூடிய தடுப்பூசி பாஸ்போர்ட்டிற்கான விலக்கு பட்டியலில் கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் இரண்டையும் சேர்க்குமாறு ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளிடம் இந்தியா வலியுறுத்தி உள்ளது.

தற்போது ஃபைசர் / பயோஎன்டெக், மாடர்னா, ஆக்ஸ்ட்ராசெனெகா-ஆக்ஸ்போர்டின் வாக்ஸெர்வ்ரியா மற்றும் ஜான்சன் & ஜான்சனின் ஜான்சென் ஆகிய நான்கு தடுப்பூசிகளுக்கு மட்டுமே பாஸ்போர்ட் விலக்கு பட்டியலில் இருப்பதற்கு ஐரோப்பிய மருந்துகள் நிறுவனம் (ஈ.எம்.ஏ) ஒப்புதல் அளித்துள்ளன.

இந்த நான்கு தடுப்பூசிகளில் ஏதாவது ஒன்றை போடப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே தடுப்பூசி பாஸ்போர்ட் வழங்கப்படும் மற்றும் தொற்றுநோய்களின் போது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடைமுறை ஜூலை 1 முதல் ( நாளை) முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

English summary

india on Wednesday formally requested the European Union member states to include both Covishied and Covaxin in their exemption list for the vaccine passport which is likely to come into effect from July 1.