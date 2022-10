லிஸ் ட்ரஸ் ராஜினாமா.. பிரிட்டனின் அடுத்த பிரதமராக ரிஷி சுனக்? வெளியான கருத்து கணிப்பு முடிவு

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டன் பிரதமர் பதவியை லிஸ் ட்ரஸ் ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில் அடுத்த பிரதமர் யார்? என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் பிரிட்டன் அரசியல் குழப்பத்துக்கு மத்தியில் எடுத்த கருத்து கணிப்பில் லிஸ் ட்ரசுக்கு மாற்றாக இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக்கை பிரதமராக நியமிக்க 55 சதவீதம் பேர் ஆதரவு அளித்துள்ள தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்தவர் போரிஸ் ஜான்சன். இந்தியாவுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார். சமீபத்தில் கூட இந்தியாவுக்கு 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியா வந்து சென்றார்.

இதற்கிடையே தான் கொரோனா விதிகளை மீறியது, ஊழல், முறைகேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு புகார்கள் போரிஸ் ஜான்சன் மீது எழுந்தது. இதையடுத்து அவரது அமைச்சரவையில் இருந்த அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்ய துவங்கினர்.

வேண்டாம் என எச்சரித்த ரிஷி சுனக்.. கேட்காத லிஸ் ட்ரஸ்.. பறிபோன பிரிட்டன் பிரதமர் பதவி.. முழுபின்னணி

English summary

Liz Truss resigns as Britain Prime Minister, who will be the next Prime Minister? Questions have arisen. In this case, in the midst of political confusion in Britain, it has been revealed that 55 percent of people supported the appointment of Rishi Sunak, who is of Indian origin, as the Prime Minister instead of Liz Truss.