தாத்தாவின் நினைவுகளைத் தேடி.. நீலகிரி வந்த பாசக்கார லண்டன் பேரன்!.. ரியலாகவே ஒரு மதராசபட்டினம்

London

oi-Jackson Singh

நீலகிரி: தனது தாத்தாவின் நினைவுகள் சுற்றித்திரிந்த வெலிங்டன் ராணுவ மையத்தை சுற்றிப்பார்க்க லண்டனில் இருந்து வந்துள்ளார் அவரது பேரன். மதராசபட்டினம் சினிமா பாணியில் லண்டன்காரர் ஒருவர் வந்து சென்றது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.

மதராசபட்டினம் படத்தில், 'சென்னை காதலனை விட்டு சென்ற இளவரசி முதுமை காலத்தில் மீண்டும் காதலனை தேடி இங்கிலாத்தில் இருந்து இந்தியா வருவார். அவருடன் பேத்தியும் வருவார் தன் பாட்டியின் நினைவுகளை மீட்க, சென்னை நகரம் முழுவதும் பயணம் செய்வார்.

இளம் வயதில் பாட்டி சுற்றித்திரிந்த வாழ்ந்த பகுதிகளை தேடி தேடி நினைவு கொள்வார். உணர்வுப்பூர்வமான காதல் கதை மூலம் ஏராளமான ரசிகர்களை கவர்ந்த படம் மதராசபட்டினம். அப்படி தான் பேரன் ஒருவர், தன் தாத்தா நினைவுகளை மீட்க லண்டனிலிருந்து குன்னூர் வெலிங்டனுக்கு வந்துள்ளார்

அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் அண்ணாமலைக்கு எவ்ளோ சார்? பாஜக மேலிட தலைவரை சீண்டிய ராஜீவ் காந்தி!

English summary

London Grandson came to Wellington: His grandson has come from London to visit the Wellington military base where his grandfather's memories revolve. The arrival of a Londoner in Madrasapattinam cinema style surprised many.