வேலை நேரத்தில் உடலுறவு..! த்ரிலுக்காக செய்யும் பெண்கள்.. ஆண்கள் இதில் ரொம்பவே மோசம்! புதிய ஆய்வு

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: கொரோனா முடிந்தாலும் கூட இன்னும் பல இடங்களில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் முடியவில்லை. இதற்கிடையே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பற்றிய சுவாரசிய ஆய்வு முடிவு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

ஆன்லைன் ஷாப்பிங் முதல் டேட்டிங் வரை இப்போது எல்லாமே செயலிகளில் தான் நடந்து வருகிறது. அனைத்துமே விரல் நுனியில் இருப்பதால், இந்த நவீனக் காலத்தில் உடல் உழைப்பு என்பதே இல்லாமல் போய் வருகிறது.

இதன் காரணமாக மக்களுக்கு பல்வேறு வகையான உடல்நிலை பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது. இது தொடர்பான ஆய்வுகள் உலகெங்கும் நடந்து வருகிறது.

English summary

New Research about Work from home reveals many having sex during working hours: Work from home is major threat for health of employees.