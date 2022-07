இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறிய ரிஷி சுனக்.. இங்கிலாந்து பிரதமராகிறாரா? சூடு பிடிக்கும் ரேஸ்!

London

லண்டன்: கன்சர்வேடிவ் கட்சியின் தலைவர் மற்றும் பிரிட்டனின் பிரதமருக்கான தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக் மற்றும் லிஸ் ட்ரஸ் ஆகியோர் இறுதி வேட்பாளர்களாக தேர்வாகியுள்ளனர். சக போட்டியாளரான பென்னி மோர்டான்ட் போட்டியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். இந்நிலையில் இந்த தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

பிரிட்டனை ஆட்டிப்படைத்து வரும் பொருளாதார நெருக்கடி, வேலையின்மை காரணமாக அந்நாட்டு அரசியலில் உச்சக்கட்ட குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. பிரதமருக்கு எதிராக சொந்த கட்சியின் எம்.பிக்கள் 58 பேர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடர்ந்து பதவி விலகினர்.

Indian-origin Rishi Sunak and Liz Truss have been selected as the finalists for the Conservative Party leader and British Prime Minister. Fellow contestant Benny Mordant was eliminated from the competition. In this case, the field of this election has started heating up.