இங்கிலாந்தின் அடுத்த பிரதமர் யார்? போட்டி எண்ணிக்கை 8 ஆக குறைந்தது -ரிஷி சுனக்கிற்கு லக் அடிக்குமா?

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: இங்கிலாந்து பிரதமர் போரீஸ் ஜான்சனின் ராஜினாமா அறிவிப்பை தொடர்ந்து அடுத்த பிரதமர் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் போட்டியாளர்களின் எண்ணிக்கை 11 ஆக இருந்த நிலையில் நேற்று 8 ஆக குறைந்துள்ளது. எனினும் இதில் ரிஷி சுனக்கிற்கு பிரதமர் பதவி கிடைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக பேசப்படுகிறது.

இங்கிலாந்து பிரதமராக கன்சர்வேடிவ் கட்சியை சேர்ந்த போரிஸ் ஜான்சன் பதவியேற்றது முதலே பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்கினார். குறிப்பாக கொரோனா கட்டுப்பாடு காலக்கட்டத்தின் போது அதை மீறி கேளிக்கை விருந்தில் ஈடுபட்டது, பாலியல் குற்றச்சாட்டிற்கு உள்ளான ஒருவரை முக்கிய பதவியில் நியமித்தது பல்வேறு சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியது.

இதனால் அவரது சொந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்களை அவரை பதவி விலக வலியுறுத்தினர். அதோடு மட்டுமின்றி அவரை பதவி விலக வலியுறுத்தி, அமைச்சா்கள், அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்தனா்.

போரிஸ் ஜான்சன் அவுட்.. பிரிட்டன் புதிய பிரதமர் யார்? இந்திய வம்சாவளி ரிஷி சுனக்-கிற்கு அடிக்கும் லக்?

AS Boris Johnson stepping down from the UK Prime Minister post , the process of choosing a new Prime Minister has begun. Indian-origin British MP Rishi Sunak is still the favourite in the race to become the UK's Prime Minister.