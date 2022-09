டயானா இல்லையே! எலிசபெத் மரணம்.. 8 பேரன், பேத்தி! 12 கொள்ளு பேரன் பேத்தி! யுகேவின் அடுத்த ராணி யார்?

London

oi-Shyamsundar I

லண்டன்: யுனைட்டட் கிங்கிடமின் ராணி எலிசபெத் II இறந்துவிட்டதாக பக்கிம்ஹாம் பேலஸ் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதையடுத்து புதிதாக ராணி ஆக போகும் நபர் யார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது

எப்போதும் சுற்றுலா பயணிகளால் நிரம்பி வழியும் இங்கிலாந்தின் விண்ட்சோர் இன்று பிற்பகல் பெய்த மழைக்கு பின்பாக இருந்தே ஆள் அரவமின்றி அமைதியாக இருந்தது. ஆனால் இப்படி அந்த பகுதி வெறிச்சோடி போக காரணம் மழை அல்ல.. ராணி எலிசபெத்!

இங்குதான் விண்ட்சோர் கேஸ்டல் இருக்கிறது. இங்குதான் மகாராணி எலிசபெத் II வசித்து வந்தார்.

இன்று பிற்பகல் 12 மணி அளவில் ராணி எலிசபெத் II திடீரென உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டதாக செய்திகள் வந்தன. முக்கியமாக எலிசபெத் II உடல்நிலை சரியில்லை என்று மருத்துவர்கள் தரப்பில் இருந்து தாகவல்கள் வெளியாகின. இதையடுத்து எலிசபெத் உடனடியாக பலமோரல் பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்.

பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத் காலமானார்.. புதிய மன்னராக பதவியேற்கும் மூத்த மகன் சார்லஸ்!

English summary

Who will be the next queen of the United Kingdom as Queen Elizabeth is no more?