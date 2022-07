போரிஸ் ஜான்சன் அவுட்.. பிரிட்டன் புதிய பிரதமர் யார்? இந்திய வம்சாவளி ரிஷி சுனக்-கிற்கு அடிக்கும் லக்?

London

லண்டன்: இங்கிலாந்தின் பிரதமர் பதவியில் இருந்து போரிஸ் ஜான்சன் விலகிய நிலையில் அடுத்த பிரதமர் யார் என்பது வரும் செப்டம்பர் 5-ந் தேதி அறிவிக்கப்படுகிறது.

இங்கிலாந்து பிரதமராக கன்சர்வேடிவ் கட்சியை சேர்ந்த போரிஸ் ஜான்சன் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு பதவியேற்றார். பதவியேற்றது முதலே பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்கிய அவர், கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருந்த போது அதனை மீறி கேளிக்கை விருந்தில் ஈடுபட்டதாக பெரும் சர்ச்சை எழுந்தது.

இதேபோல், பாலியல் குற்றச்சாட்டிற்கு உள்ளான ஒருவரை முக்கிய பதவியில் நியமித்தது மேலும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து அவர் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்ததன் காரணமாக, அமைச்சா்கள், அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்தனா். மேலும், பிரதமா் போரிஸ் ஜான்ஸனும் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

போரிஸ் ஜான்சன் பதவி விலகல்: அடுத்த பிரிட்டன் பிரதமர் தேர்வு எப்படி நடைபெறும்?

English summary

Boris Johnson on Thursday announced his resignation as the Conservative Party leader. So the 1922 Committee of Conservative backbench MPs on Monday set out the timetable and rules of play for the elections for UK new prime minister.