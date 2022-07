அச்சு அசலாக தன்னை போன்ற செக்ஸ் பொம்மையை கணவருக்கு பரிசாக கொடுத்த மனைவி.. ஏன் என்னாச்சு?

London

oi-Vishnupriya R

லண்டன்: கணவனுக்கு தன்னைப் போன்ற உருவம் கொண்ட பாலியல் பொம்மையை மனைவி பரிசாக வழங்கியுள்ளார்.

இங்கிலாந்து நாட்டின் வார்விக்ஷரின் நகரைச் சேர்ந்தவர் ஷார் கிரே (23). அவரது கணவர் காலன்ம் பிளாக் (28). இந்த தம்பதி டிக்டா மற்றும் ஒன்லி பேன்ஸ் என்ற சமூகவலைதளங்களில் பிரபலமானவர்கள் ஆவர்.

இந்த நிலையில் ஷார் கிரே தனது கணவர் காலன்ம் பிளாகிற்கு தன்னை போன்ற உருவம் கொண்ட பாலியல் பொம்மையை பரிசாக வழங்கியுள்ளார். இது பலரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Wife in England buys sex toy which looks exactly like her for husband to meet his sexual desires.