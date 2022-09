கன்னத்தில் விழுந்த அறை.. அவமானம்.. சிறுமியை பலாத்காரம் செய்து எரித்த இளைஞர்கள்.. உ.பி.யில் கொடூரம்

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: தன்னை அறைந்த 17 வயது சிறுமியை தனது நண்பருடன் சேர்ந்து கூட்டு பலாத்காரம் செய்த இளைஞர், அவரை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்த சம்பவம் உத்தரபிரதேசத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாட்டில் அடுத்தடுத்து நடக்கும் சம்பவங்களை பார்க்கும் போது, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் அதிகரித்து வருகிறதோ என்ற அச்சம் உருவாகிறது.

பெண்கள் பலாத்காரம் செய்யப்படுவதும்; கொடூரமாக கொல்லப்படுவதும் அன்றாட நிகழ்வுகளாவே மாறிவிட்டன. அதுவும் வட மாநிலங்களில் இதுபோன்ற கொடூர சம்பவங்கள் தினசரி நடக்கின்றன. அப்படியொரு சம்பவம் தான் இன்று உத்தரபிரதேசத்தில் நடைபெற்றுள்ளது.

கொடூரம்.! பெண்ணை பலாத்காரம் செய்து மிரட்டி.. மற்ற ஆண்கள் உடனும்.. இதில் அம்மா வேறு உடந்தையாம்

English summary

UP Police arrested two men for gang raping a 17 year old girl and set her on fire. The men induging in this activity for taking revenge on her.