மீண்டும் உ.பி.யில் யோகி ”சர்க்கார்”.. ரெடியாக துப்பாக்கிகள்.. உயிருக்கு பயந்து சரண்டராகும் தாதாக்கள்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் இரண்டாவது முறையாக பாஜக ஆட்சி அமைந்து உள்ள நிலையில் என்கவுண்டர் போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு பயந்து கடந்த வாரத்தில் சுமார் 50 ரவுடிகள் போலீசிடம் சரணடைந்து உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

உத்தர பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளது. இதையடுத்து புதிய ஆட்சியமைக்கும் பணிகளை பாஜக தொடங்கியது.

மொத்தம் உள்ள 403 இடங்களில் பாஜக 255 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற நிலையில் முதல்வரை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

In Uttar Pradesh, where the Yogi Adityanath-led BJP is in power for the second time, about 50 rowdies have reportedly surrendered to police in two weeks for fear of such encounters.