'தாலி' கட்டும் நேரத்தில்.. திடீரென திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகள்! காரணத்தை கேட்டா ஆடிப்போயிடுவீங்க!

Lucknow

லக்னோ: திருமணம் என்பது வாழ்வின் ஒருமுறைதான் வரும். நண்பர்கள் புடை சூழ, ஊர் கூடி வாழ்த்த இரு மனங்கள் இணையும் விழா ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்வில் உன்னதமானது. இதில் பெரும்பாலோர் வாழ்நாள் இறுதி காலம் வரையிலும் சேர்ந்து வாழ்கிறார்கள்.

ஒரு சிலர் பாதியிலேயே பிரிந்து வாழ நேரிடுகிறது. நிலைமை இப்படி இருக்க சமீப காலமாக தாலி கட்டும் நேரத்தில் திருமணம் நின்று போகும் சம்பவம் அடிக்கடி நடந்து வருகின்றன. சமீபத்தில் நமது கடலூர் மாவட்டத்தில் கூட இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது.

English summary

The last time a bride stopped her marriage was in Uttar Pradesh. This was followed by a heated argument between the groom's family and the bride's family. Eventually the matter went up to the police