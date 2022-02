உ.பி வளர்ச்சிக்கு 'சிவப்பு' மாஃபியாக்களுக்கு 'பச்சை' விளக்கை காட்டுவார் அகிலேஷ் - அமித்ஷா தாக்கு

Lucknow

oi-Jeyalakshmi C

லக்னௌ: அகிலேஷ் யாதவ் ஆட்சிக்கு வந்தால் சிவப்பு-பச்சை விளக்கு விளையாட்டை விளையாடுவார் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சரும் பாஜகவின் முன்னாள் தலைவருமான அமித்ஷா கூறியுள்ளார். மாநில வளர்ச்சிக்கு சிவப்பு விளக்கையும், மாஃபியாக்களுக்கு பச்சை விளக்கையும் காட்டுவார் என்றும் அகிலேஷ் யாதவை கடுமையாக தாக்கியுள்ளார்.

உத்தர பிரதேசத்தில் 403 உறுப்பினர்களை கொண்ட அம்மாநில சட்டசபைக்கு புதிய உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி தொடங்கி மொத்தம் 7 கட்டங்களாக நடைபெற உள்ளது.

தேர்தல் பிரச்சார களத்தில் அனல் பறக்கிறது. பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்கள் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

நாட்டில் மிகப்பெரிய மாநிலமாகவும், 403 உறுப்பினர்களை கொண்ட மிகப்பெரிய சட்டசபையாகவும் உத்தரப்பிரதேசம் இருக்கிறது. 2017ஆம் ஆண்டில் நடந்த உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் நடைபெற்ற சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக வெல்லும் என்று கருத்துக்கணிப்புகளில்கூட யாரும் கணிக்கவில்லை. தங்களை எதிர்த்து நின்ற கட்சிகளின் அத்தனை வியூகங்களையும் உடைத்து நொறுக்கி ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்தது பாஜக. இம்முறையும் பாஜகவிற்கே வெற்றி வாய்ப்பு சாதகமாக உள்ளதாக கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

உத்தரப்பிரதேச தேர்தல்: அகிலேஷ் யாதவுக்கு 'கை' கொடுக்கும் மம்தா.. பாஜகவை விரட்டியடிப்போம் என உறுதி

English summary

UP assembly election 2022: (உத்தரபிரதேச மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் 2022) Amit Shah election campain on UP, he said Akhilesh Yadav government will show red light to development and green light to mafia and musclement.