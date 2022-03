பாஜகவுக்கு ஓட்டு..வெற்றியை கொண்டாடிய இஸ்லாமிய இளைஞர் அடித்துக் கொலை என குற்றச்சாட்டு.. யோகி இரங்கல்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலின் போது பாஜகவுக்கு வாக்களித்ததோடு , பாஜக வெற்றியை இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடிய இஸ்லாமிய இளைஞர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் அவரது மறைவுக்கு உத்திரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்

உத்திரப்பிரதேச மாநில சட்டசபைக்கான பதவிக்காலம் முடிவடைந்த நிலையில், 2022ம் ஆண்டுக்கான சட்டசபை தேர்தல் உத்தரப் பிரதேசத்தில் நடந்து முடிந்து மார்ச் 10ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன.

இந்தத் தேர்தலில் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் பாஜக வெற்றி பெற்ற நிலையில் உத்திரப் பிரதேச முதல்வராக யோகி ஆதித்யநாத் இரண்டாவது முறையாக பதவி ஏற்றுக்கொண்டார்.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has expressed condolences over the beating to death of an Islamist youth who celebrated the BJP's victory in the Assembly elections.