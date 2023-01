ச்சே! 30 அடி உயரத்திலிருந்து குழந்தைகளை வீசிய.. கொலைகார அப்பா! 2 தம்பிகளை துணிச்சலாக காத்த சிறுமி

மனைவியுடன் ஏற்பட்ட சண்டையில் தனது நான்கு குழந்தைகளை கால்வாயில் தள்ளி கொலை செய்ய முயன்ற தந்தை கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார்..

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் குடிபோதையில் இருந்த தந்தை ஒருவர் தனது நான்கு குழந்தைகளை கால்வாயில் தள்ளி கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் மூத்த மகள் தனது இரண்டு சகோதரர்களை நீச்சலடித்து காப்பாற்றியுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் கஸ்கஞ்ச மாவட்டத்தின் ஷேக்பூர் ஹுண்டா பகுதியில் புஷ்பேந்திர குமார் தனது மனைவி மற்றும் சோனு (13), பிரபா (12), காஜல் (8) மற்றும் ஹேமலதா (5) எனும் நான்கு குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்துள்ளார். ஆனால் இவருக்கும் இவரது மனைவிக்கும் அடிக்கடி தகராறு நடந்து வந்துள்ளது. இதனை அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர் அவ்வப்போது பஞ்சாயத்து பேசி தீர்த்து வைத்துள்ளனர்.

ஆனால் குமாருக்கு குடிப்பழக்கம் இருந்துள்ளதால் இந்த சண்டையும் ஓய்ந்தபாடில்லை. எனவே ஒவ்வொரு முறை சண்டை நடக்கும்போதும் குழந்தைகள்தான் அதிகம் பாதிப்படைந்துள்ளனர். இப்படியே போய்க்கொண்டிருக்கையில் நேற்று முன்தினம் இரவு இந்த சண்டை பெரியதாக வெடித்துள்ளது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த குமார் தனது மனைவியை அவரது தாய் வீட்டில் விடுவதற்கு நேற்று காலை சென்றிருக்கிறார்.

In Uttar Pradesh, a drunken father tried to kill his four children by pushing them into a canal. In this incident, the elder daughter swam to save her two brothers.