பேச்சுரிமை என்பது பிரதமர் மோடியை இழிவாக விமர்சிப்பதற்கு அல்ல.. அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் பரபர கருத்து

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: பேச்சுரிமை என்பது பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா உள்பட பிறரை இழிவுப்படுத்தும் வகையில் விமர்சிப்பது அல்ல என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் ஜான்பூரை சேர்ந்தவர் மும்தாஜ் மன்சூரி. இவர் சமூக வலைதளங்களை அதிகமான பயன்படுத்தி வருகிறார். மேலும் குறிப்பிட்ட விஷயங்களில் தனது கருத்துகளை பற்றி அவர் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார்.

இந்நிலையில் தான் கடந்த 2020ல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா உள்பட பாஜக தலைவர்கள் குறித்து அவர் தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் விமர்சனம் செய்தார். இதற்கு சிலர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

English summary

The Allahabad High Court has opined that freedom of speech does not mean derogatory criticism of Prime Minister Narendra Modi and Union Minister Amit Shah.